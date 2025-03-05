Sivas’ın Divriği ilçesinde yoldan çıkıp devrilen tır alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas-Divriği karayolu, Divriği ilçesi Mursal kavşağında meydana geldi. Divriği istikametine seyir halindeki bir tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Tırın motor kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm tırı sardı. Tır alev alev yandı. Divriği Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen tır tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.