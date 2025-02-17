Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yağışlardan dolayı kayganlaşan zeminde sürücünün direksiyon kabiliyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan tır kaza yaptı.

Kaza, sabah saatlerinde İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Mete A. idaresindeki 39 AAY 970 plakalı tır, yağışlardan dolayı kayganlaşan zeminin de etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak fabrikanın bahçe duvarına çarptı.

Yaşanan kazada kimse yaralanmazken, araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.