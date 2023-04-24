Samsun’da yoldan çıkan otomobilin çarptığı yol kenarındaki yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Sarıdibek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban S. (23) idaresindeki 14 EB 786 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak, yaya olarak yolun kenarında bulunan Salih Hayta’ya (34) çarptı. Kazada ağır yaralanan Salih Hayta ambulansla kaldırıldığı Vezirköprü Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Şaban S. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.