Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Battalgazi Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 58 TV 679 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda yürüyen 2 kişiye çarptıktan sonra caminin duvarına çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılarda hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. Otomobil sürücüsü kadında gözaltına alındı.

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Çatı katı alevlere teslim oldu

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