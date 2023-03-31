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Buradaki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Daday ilçesine bağlı Bezirgan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davut Ş. (44) idaresindeki 37 ACB 489 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan Nurhan Ş. (38) ve Erdem Ş. (14) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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