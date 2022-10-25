Karabük’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada kadın sürücü yaralandı.

Karabük’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada kadın sürücü yaralandı.

Kaza, Safranbolu - Karabük karayolu Şehit Ateşe Reşat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Safranbolu istikametinden Karabük’e seyir halinde olan Özge T. idaresindeki 06 BV 1071 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile ters dönen otomobilden çıkarılan ve özel bir okulda öğretmen olan kadın sürücü olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Özel Medikar Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili trafik polisleri inceleme başlatırken, otomobil ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.