Antalya’nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir evin sundurmasına düştü. 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir evin sundurmasına düştü. 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya ilçesi Konaklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre T.N. (20) idaresindeki 34 PR 6260 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı. Şarampole devrilen otomobil, yol kenarında bulunan bir evin sundurmasının üzerine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü T.N., ile araçtaki yolcu E.G.Y’ye ilk müdahalede bulundu. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobilde yolcu olarak bulunan E.G.Y’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, sürücü T.N’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.