Devrilen araç vinç yardımı ile devrildiği yerden çıkartıldı.

Kaza, Seydiler ilçesine bağlı Şalgam köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güven B. idaresindeki 34 PJ 9152 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Devrilerek durabilen otomobilin sürücüsü araçtan yara almadan çıktı.

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