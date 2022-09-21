Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Torun idaresindeki 34 BMN 383 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak park halindeki 61 EE 171 plakalı kamyona çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Muhammet Torun, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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