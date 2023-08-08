Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Emek Mahallesi 57. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyonunu kaybettiği A.A. idaresindeki 34 ZP 5636 idaresindeki Chevrolet marka otomobil, yoldan çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü A.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.