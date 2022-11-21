Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, gece saatlerinde Kastamonu’nun Daday ilçesi Kastamonu-Daday karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerim Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampolde ağaçlara çarptı. Kazada sürücü Kerim Ç. yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldo.

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