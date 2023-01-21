Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan A.G., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Kayseri-Malatya karayolu üzerinde meydana gelen kazada, A.G. idaresindeki 02 ACC 340 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Devrilen minibüsün sürücüsü araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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