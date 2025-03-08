Adana’nın Saimbeyli ilçesinde yoldan çıkan cipin takla atarak ters döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Saimbeyli ilçesi Gürleşen mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sıddık Ü. (33) idaresindeki 01 BAV 71 plakalı Range Rover marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla atarak ters döndü. Kazada araçta bulunan vatani görevini yapmak üzere Kayseri’ye götürüldüğü öğrenilen İ.A. ile 4 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla önce Feke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ardından Adana’ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.