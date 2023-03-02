Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Kastamonu-Hanönü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan S. idaresindeki 55 AGT 044 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada cip sürücüsü Hasan S. yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İzinsiz kazı yapan iki kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı

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