Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Yazı Çam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tosya istikametinde seyir halinde olan 34 KY 0262 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı.Kazada cip içinde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

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