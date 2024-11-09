Batman’da kayarak uçurumun kenarında mahsur kalan pikap, özel idare ekipleri ve köylülerin yardımıyla son anda kurtarıldı.

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Bayramlar köyünden Bitlis’e bağlı köylerde bulunan akrabalarını ziyaret ettikten sonra 3 akrabasıyla köyüne dönerken Bayramlar köyü muhtarı Aydın T.’nin kullandığı 72 ABY 635 plakalı pikap, bir anda kayarak kontrolden çıktı. Pikap, yolda bir süre kaydıktan sonra uçurumun kenarında durdu. Sürücünün, yardım talep etmesi üzerine kazanın meydana geldiği Batman Bitlis sınırına Sason özel idaresine bağlı iş makinesi sevk edildi. Özel idare ekipleri, köylülerin de yardımıyla pikabı uçurumun kenarından çekerek kurtardı. Kurtarma çalışmalarını izleyenlerin yüreği ağzına geldiği o anlar, orada bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.