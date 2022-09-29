Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Kastamonu’nun Devrekani ilçesi Kastamonu-Bozkurt karayolu Kasaplar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülten Ü. idaresindeki 37 ABS 398 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kazada araç sürücüsü Gülten Ü., Mustafa K. ve Saniye E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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