Bilecik’te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil kayalıklara çarparak durabilirken, kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Gölpazar-Vezirhan Karayolu’nda seyir halinde bulunan 11 EN 079 plakalı otomobilin sürücüsü Gürol T. (39) eski çöplük mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yolun sağ tarafından kayalıklara çarparak durabildi. Kazada araç sürücü ile araç içinde yolcu olarak bulunan eşi Rüya T., çocukları Eslem T. (4) ve Münevver T. (1) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Hastanesine götürüldü. Burada yaralı ağır olan Rüya T. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralılar ayakta tedavi edildi.