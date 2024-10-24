Bartın’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarındaki kanala düştü. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinden Bartın şehir merkezi istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü ile plakası henüz bilinmeyen ticari araç, Muratbey mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala düştü. Araçta sıkışan kadın sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yolda bulunan mıcır nedeniyle kazanın meydana geldiği ileri sürülürken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.