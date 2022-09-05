Kocaeli’de seyir halindeyken yoldaki kaplumbağayı ezilmekten kurtaran otobüs şoförü Yılmaz Bozdağ, “Bu hayatı biz canlılarla paylaşıyoruz. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını istiyorum” dedi.

Kocaeli’de seyir halindeyken yoldaki kaplumbağayı ezilmekten kurtaran otobüs şoförü Yılmaz Bozdağ, “Bu hayatı biz canlılarla paylaşıyoruz. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını istiyorum” dedi.

Olay, 25 Ağustos tarihinde meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförü Yılmaz Bozdağ, otobüsle seyir halindeyken yol üstünde gördüğü kaplumbağayı ezilmekten kurtararak güvenli bir bölgeye götürdü. O anlar araç kamerasına yansırken, şoför yolcular tarafından büyük takdir gördü. Bozdağ, araca tekrar bindiğinde bazı yolcuların çocuklarına bu davranışı örnek olarak anlattığını ve bunun da kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Olayı anlatan Yılmaz Bozdağ, “İzmit Gündoğdu’dan aşağı doğru indiğim sırada görüş açıma bir kaplumbağa denk geldi. Çevremi kontrol ettim. Güvenliği tehlikeye atacak bir durum söz konusu olmadığı anda yolcularımdan izin alıp güvenli bir şekilde indim. Kaplumbağayı yoldan alıp güvenli bir noktaya bıraktım. Sonrasında aracıma geri döndüm. Almış olduğumuz oryantasyon eğitimlerinde sürekli bizimle beraber yolda diğer canlıların da olabileceği hep söylenir. Bunu göz önünde bulundurup sürekli dikkatli gidiyoruz. Eminim, benim yaptığımın hepsini buradaki diğer şoför arkadaşlarımız da yapardı” dedi.

“Yolcular, yapmış olduğumuz davranışın ne kadar güzel olduğunu çocuklarına anlattı”

Otobüse tekrar bindiğinde yolculardan çok olumlu dönüşler aldığını söyleyen Bozdağ, “Yolcular teşekkür ettiler. Kendi çocuklarına olayı gösterdiler. Yapmış olduğumuzun ne kadar güzel bir davranış olduğunu kendi çocuklarına anlattılar. Bir sürü olumlu yönde tepkiler aldık. Bu hayatı biz canlılarla paylaşıyoruz. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Onlar da bizim gibiler sadece dilleri yok. Konuşamıyorlar ama her şeyi çok iyi algılıyorlar” diye konuştu.