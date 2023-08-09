Eskişehir’de bir süre önce inşaat çalışması sebebi ile kazılan ve araçların geçişini zorlaştıran, çevreye toz yayılmasına sebep olan yoldaki çukurun kapatılması bekleniyor.

Eskişehir’in işlek caddelerinden olan Odunpazarı ilçesine bağlı Asarcıklı Caddesi’nin eski otogar kesişiminde yaklaşık birkaç hafta önce bölgedeki bir inşaat çalışması sırasında kazılan yolun bir bölümü çukur halde bırakıldı. Caddeden geçen araçların geçişini zorlaştırdığı görülen çukurun çevreye toz yaydığı iddia edildi. Yolun kazılan kısmının çukur halde bırakılmasından dolayı rahatsız olduklarını belirten çevre esnafı ve bazı araç sürücüleri duruma çözüm bulunmasını istedi.

“Birilerinin bu yoldaki bozuklukla ilgilenmesi gerekiyor"

Cadde üzerinde işletmesi bulunan birkaç esnaf, yetkililerin yolu kazıp gittikten sonra düzeltmediklerini iddia ederek, “Bu caddede iki aydır çukur bu halde. Belediyenin araçları gelip geçiyor ama ilgilenmiyorlar. Vatandaşların araçları çukurdan geçerken zorlanıyor. Zarar ziyan oluyor. Burası sanki köy yolu gibi oldu. Kamyon, iş makinesi gibi araçlar geçince ortalık tozla kaplanıyor. Birilerinin bu yoldaki bozuklukla ilgilenmesi gerekiyor. Kimin sorumluluğuysa yoldaki bozukluk giderilmeli” ifadelerini kullandı.