Aniden bastıran kar, 7 derecenin altına düşen sıcaklıklar kışa kapı araladı... 1 Aralık 2024'te başlayacak Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması ise güvenli sürüşe büyük bir katkı sağlayacak.İSTANBUL (İGFA) - Kış lastikleri, özel olarak geliştirilmiş sırt deseni ve kauçuk bileşimi sayesinde soğuk havalarda daha iyi yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağlıyor.

Yaz lastikleri ise soğuk havalarda sertleşerek yol tutuşunu ve frenleme performansını olumsuz etkiliyor.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 65/A Maddesi kapsamında ‘‘Kış Lastiği Zorunluluğu’’ her yıl 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında yürürlüğe giriyor. Tebliğde "Eşya ve yolcu taşımak amacıyla ülkemiz karayollarında seyreden motorlu araçlar ile yabancı plakalı araçlar kış lastiği kullanmak zorundadırlar" şeklinde belirtilirken, ticari araçların tabii olduğu bu zorunluluk hususi ruhsatlı araçları kapsamasa da yine de yola çıkacak tüm otomobiller için kış lastiği öneriliyor.

LASTİK DEĞİŞİMİNİN SICAKLIKLAR 7°C'NİN ALTINA DÜŞMEDEN YAPILMASI GEREKİYOR

Sektör temsilcileri kış lastiklerinin sıcaklıklar 7°C'nin altına düştüğünde en iyi performansı gösteriyor ve güvenli bir sürüş sağladığına dikkati çekerek, yaz lastikleri, soğuk havalarda sertleşerek yol tutuşunu ve frenleme performansını kaybedebildiğini ve bu nedenle hava sıcaklıkları 7 derecenin altına düşmeden yaz lastiklerinin, kış lastikleri ile değiştirilmesini önerdi.

Lastik basıncı, soğuk havalarda düşme eğilimindedir, bu nedenle düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerektiğinde ayarlanması gerektiğini belirten sektör temsilcileri, "Kış şartlarına uygun bir sürüş tarzı hem güvenliği artırıyor hem de lastiklerin ömrünü uzatıyor. Ani hızlanma, sert frenleme ve yüksek hızlarda viraj alma gibi agresif sürüş davranışlarından kaçınmak lastiklerin ömrünü uzatıyor ve yakıt tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, yeterli takip mesafesi bırakmak ve trafik ışıklarına yaklaşırken yavaşlamak da güvenli bir sürüş için önem taşıyor. Lastiklerin aşınmasını ve yıpranmasını önlemek ve güvenliği artırmak için kış aylarında da daha sakin sürüş dinamiklerini benimsemek gerekiyor" diye konuştu.