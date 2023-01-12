Eyüpsultan’da yolda yürüyen bir kişi, elindeki cep telefonunu kapkaççılara kaptırdı. Kapkaççı, ikamet ettiği adreste polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Eyüpsultan’da yolda yürüyen bir kişi, elindeki cep telefonunu kapkaççılara kaptırdı. Kapkaççı, ikamet ettiği adreste polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, 2 Ocak Pazartesi ile 7 Ocak Cumartesi tarihlerinde Eyüpsulsultan Rami Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. isimli kadın ile M.E.K. isimli şahsın cep telefonlarının kapkaç yöntemiyle çalınması sonucunda polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde çevredeki güvenlik kameraları izlendi. Görüntülerin izlenmesi sonucunda eşkal bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen E.B. isimli şahsın, mağdur şahısların elinden cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle alarak olay yerinden kaçtığı görüldü. Ekiplerin çalışmalarının devamında, şüpheli şahıs Eyüpsultan’da ikamet adresinde yakalandı. Şüpheli E.B.’nin daha önce de pek çok suçtan kaydı olduğu da öğrenildi. Şahıs daha sonra sevk edildiği adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.