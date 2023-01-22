Adıyaman’da babasıyla beraber yolda yürüdüğü esnada aniden yere yığılan minik çocuğu, AFAD ekipleri hastaneye yetiştirdi.

Adıyaman’da babasıyla beraber yolda yürüdüğü esnada aniden yere yığılan minik çocuğu, AFAD ekipleri hastaneye yetiştirdi.

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi 1756 Sokak içerisinde babasıyla birlikte yolda yürüyen 4 yaşlarındaki Muhammed A., aniden yere yığıldı. Yere yığılan ve bir daha da tepki vermeyen minik çocuğun babası çevreden yardım istedi. Bu esnada yoldan geçen AFAD ekipleri durumu fark ederek küçük çocuk ve babasını ekip aracına aldı. AFAD ekipleri zaman kaybetmeden küçük çocuğu kent merkezinde bulunan bir özel hastaneye götürdü. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve ilk defa havale geçirdiği belirtildi.

Küçük çocuğun ailesi, Muhammed A’yı hastaneye hızlı bir şekilde yetiştiren AFAD ekiplerine teşekkür etti.