Bingöl’ün Genç ilçesi ile Diyarbakır karayolunda kar nedeniyle mahsur kalan araç sürücülerine kumanya dağıtımı yapıldı.

Bingöl’ün Genç ilçesi ile Diyarbakır karayolunda kar nedeniyle mahsur kalan araç sürücülerine kumanya dağıtımı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından, bölge genelinde olduğu gibi Bingöl’de de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, birçok yol da araç veya tır trafiğine geçici olarak kapatıldı. Yolu geçici olarak tır geçişlerine kapatılan Genç-Diyarbakır karayolunda araçlar mahsur kaldı. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Bingöl Türk Kızılay’ı Şubesi tarafından vatandaşlara kumanya dağıtımı yapıldı.

Ayrıca AFAD, vatandaşları yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ gibi durumlara karşı uyardı.