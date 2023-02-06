Konya-Antalya karayolu yoğun kar yağışı nedeni ile trafiğe kapatılmasının ardından yolda bekletilen vatandaşlara Seydişehir Kaymakamlığı tarafından kumanya dağıtıldı. İsteyen vatandaşlar için ise gece konaklamaları için ilçedeki bir okulun yurdu açıldı.

Konya-Antalya karayolu yoğun kar yağışı nedeni ile trafiğe kapatılmasının ardından yolda bekletilen vatandaşlara Seydişehir Kaymakamlığı tarafından kumanya dağıtıldı. İsteyen vatandaşlar için ise gece konaklamaları için ilçedeki bir okulun yurdu açıldı.

Seydişehir-Antalya karayolunda dün öğle saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı ile tipi sonrası yol çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Aileleri ile yola çıkan bir çok sürücünün Marangozlar Kavşağı’ndan itibaren geçişine izin verilmedi. Bunun üzerine harekete geçen Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin bekletilen araçlara kumanya dağıttı. Kaymakam Pişkin araçlarda bekletilen vatandaşlara istedikleri takdirde Suğla Tarım Meslek Lisesi Yurdu’nda kalabileceklerini söylerken, vatandaşlar ise Kaymakama teşekkür etti.