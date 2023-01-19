Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 Karayolu Akbük Köyü mevkiinde meydana gelen üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 karayolları işçisi ağır yaralandı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 Karayolu Akbük Köyü mevkiinde meydana gelen üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 karayolları işçisi ağır yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 Karayolu Akbük Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 ABV 745 plakalı kamyonet, İstanbul istikametinde seyir halindeyken arızalandı. Aynı istikamette seyir halindeki karayolları ekipleri, arızalanarak yolda kalan aracın sürücüsüne yardım etmek için durdu. Bu sırada sürücüsü öğrenilemeyen 06 DIM 8147 plakalı tır, karayolları aracına çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan karayollarına ait araç, arızalı 06 ABV 745 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada karayolları personeli M.Ç., A.U. ve B.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.