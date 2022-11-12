Batman’da kentin en işlek caddesinde yol ortasında arıza yapan pikabı trafik polisleri ve yunus ekipleri itekleyerek yol kenarına götürdü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefon kamerasına yansıdı.

Batman’da kentin en işlek caddesinde yol ortasında arıza yapan pikabı trafik polisleri ve yunus ekipleri itekleyerek yol kenarına götürdü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, Batman-Diyarbakır Caddesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir haliyken arıza yapan bir pikabı trafik polisleri ve yunus ekipleri itekleyerek yol kenarına götürdü.

Polislerin desteği diğer sürücüler tarafından takdir toplarken, o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefon kamerasına yansıdı.