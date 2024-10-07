Adana’nın Kozan ilçesinde bir kadın, yolda giderken kafasına salça bidonu sıkışmış köpeği görüp kurtardı.

Horzum yolunda trafikte seyir halindeyken köpeği fark ettiğini belirten Nermin Elmalı, "4 yıldır Horzum Yaylası’ndaki sokak hayvanlarını beslemekle ilgileniyorum. Burada yazın insanlar yaylaya çıkarlar. Kışın okullar açılınca herkes Kozan’a veya yaşadığı ilçeye gider. Burada hayvanlar yalnız kalıyorlar. Hiç kimse olmadığı zaman da besleme yapmazsak aç kalıyorlar. Tabii bunu normal bir insan dayanamaz. Ben bir insan olarak insanlık görevimi yerine getirebilmek için elimden geleni yapıyorum" dedi.

Elmalı, "Yol kenarında bir bidon gördüm, havada duruyordu. Tabi o bidonun havada durması normal değildi. Sonra baktım, bir köpeğin kafasında olduğunu fark ettim. Bir tır kamyonu geliyordu, tır kamyonunu selektör yaparak durdurdum. Çünkü kafasındaki bidonu çıkartmaya çalışıyordu yavru köpek. Acıkmış, salça bidonunun içerisine kafasını uzatmış, onu yiyecek bir şey sandı muhtemelen. Tabii çıkartamadım. Yol kenarıydı, çok korkmuştu. Yavru köpeği sakinleştirdim, arabaya aldım, karakola götürdüm. Jandarma bir budama makası buldu. Budama makasıyla keserek yavrumuzu kurtardık. Tekrar aynı yere kardeşlerinin yanına bıraktık" diye konuştu.