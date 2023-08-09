Afyonkarahisar’da tır sürücüsü, yolda çarptığı kişinin ölümüne neden olduğunu jandarmadan gelen telefon ile öğrendi. Adliyeye çıkarılan şahıs, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz 5 Ağustos günü Eskişehir-Emirdağ kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobili ile Eskişehir istikametinde seyir halinde olan Menderes Çekiç, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç şarampole yuvarlandı. İddialara göre, kendi imkanlarıyla aracından çıkan ve karşı şeride geçen Çekiç’e, seyir halindeki araçlardan yardım istediği esnada tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet Çekiç, yol kenarındaki çalıların arasına fırladı. Aynı gün öğle saatlerinde başka bir kaza ihbarına giden jandarma ekipleri tarafından Menderes Çekiç’in çalılar arasındaki cansız bedeni fark edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ekipler şahsı PTS ve güvenlik kameralarını izleyerek buldu

İnceleme çerçevesinde çevredeki güvenlik kameralarını ve Plaka Tanıma Sistemini (PTS) incelemeye alan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, trafik ve olay yeri inceleme ekipleri Çekiç’e çarptıktan sonra durmayarak giden aracın tır olduğunu tespit etti. Ekipler ardından plaka üzerinden Adana’da bulunan sürücü N.Ş.’ye (56) telefon le ulaşarak durumu bildirdi.

Şahıs ifadesinde neye çarptığını anlamadığını söyledi

Adana’da jandarma tarafından gözaltına alınan N.Ş., ifadesinde Emirdağ ilçesinden geçerken tırı ile bir cisme çarptığını, neye çarptığını anlamadığını, duraksadığını ve daha sonrasında yoluna devam ettiğini beyan etti. İşlemlerini ardından adliyeye sevk edilen şüpheli N.Ş., çıkarıldığı mahkemede açık itirafta bulunarak olayı kabul etmesi üzerine hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak, sürücü belgesine el konulması ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.