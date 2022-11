Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde temizlik işçileri, içerisinde bir miktar para bulunan cüzdanı sahibine teslim etti.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde temizlik işçileri, içerisinde bir miktar para bulunan cüzdanı sahibine teslim etti.

Edinilen bilgilere göre, Türkoğlu ilçesinde temizlik işlerinde görevli Zekeriya Gözel ve Levent Karadeniz görevleri esnasında Ceceli Mahallesi’nde bir adet kadın cüzdanı buldu. Buldukları cüzdanla birlikte mahalle muhtarına giden işçiler, muhtar Mehmet Yılmaz ile birlikte içerisinde yaklaşık 3 bin TL olan cüzdanın sahibi Kahramanmaraş merkezde yaşayan Döndü Akçakaya’ya ulaşmayı başardılar.

Döndü Akkaya’nın kaybettiği cüzdanı evine kadar götüren temizlik işçilerinin bu insani yaklaşımı herkesin takdirini kazandı.

Döndü Akkaya konuyla ilgili, “Ceceli Mahallesi’ne mevlide gitmiştim, orada düştüğünden haberim olmadı. 3 gündür cüzdanımı arıyorum. Türkoğlu Belediyesine ve muhtara çok teşekkür ediyorum. Her şey yerinde. Param filan her şey olduğu gibi gelmiş. İçinde param vardı, anahtarım, kartlarım, kimliklerim filan vardı her şey yerinde çok teşekkür ediyorum” dedi.

Cüzdanı bulan temizlik işçisi Zekeriya Gözel de, “Çalışma esnasında görevimizi yaparken bir cüzdan bulduk. Cüzdanın içine baktık bir miktar para, kimlikler vesaire sağa sola baktık kimse yoktu. Biz de Ceceli Mahalle Muhtarımızı bulduk. Muhtarla birlikte sahibini aramaya başladık. Sahibini bulduk, teslim ettik. Teşekkür etti. Başkanım da bizlere teşekkür ederek bizleri ödüllendirdi. Başkanımıza da biz teşekkür ederiz” diye konuştu.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ise, örnek davranışlarından dolayı tebrik ettiği Zekeriya Gözel ve Levent Karadeniz’e teşekkür belgesi takdim etti, aynı zamanda birer maaş ikramiye ödülü verdi.