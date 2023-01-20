Kütahya’da, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim eden Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanı Nejdet Demir ödüllendirildi. Kendisine verilen gram altın ödülünü SMA hastası Ecrin bebeğe bağışlayan Nejdet Demir, bir kez daha gönülleri fethetti.

Kütahya’da, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim eden Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanı Nejdet Demir ödüllendirildi. Kendisine verilen gram altın ödülünü SMA hastası Ecrin bebeğe bağışlayan Nejdet Demir, bir kez daha gönülleri fethetti.

Gaybiefendi Mahallesi Osmanlı Caddesi’nde temizlik yaptığı sırada yolda bulduğu cüzdanı sahibine ulaştıran Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde görevli Nejdet Demir, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından ödüllendirildi.

Nejdet Demir’i örnek davranışından dolayı tebrik eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Şehrimiz için, bizler için ve ülkemiz insanı için örnek bir davranış sergileyen personelimizle birlikteyiz. Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz Nejdet Demir, görevi başındayken Gaybiefendi Mahallesi’nde bir cüzdan buluyor ve daha sonra cüzdan sahibini bulmak ve emaneti sahibine ulaştırmak için o bölgedeki esnaflara ismini, telefonunu vererek cüzdan arayan olursa bizimle irtibata geçsin diye söylüyor. Daha sonra cüzdan sahibi hemşehrimiz kendisiyle iletişime geçerek emanetini teslim alıyor. Son dönemlerde unutulmuş olarak gördüğümüz ve ender rastlanan hasretlerden birisini şehrimize ve hemşehrilerimize sergilemesinden dolayı Belediyemiz adına kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah sizi gören genç kardeşlerimiz bu örnek davranışınızı alırlar. Ben Belediye Başkanı olarak hemşehrilerimiz adına size çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Olayı anlatan Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde görevli Nejdet Demir, “Gaybiefendi Mahallesi’nde cüzdanı buldum. Osmanlı Caddesi’ndeki esnaflarımıza ismimi ve telefon numaramı bıraktım. Cüzdanı arayan olursa bana ulaşmalarını istedim. Bir kişi aradı, müdürlüğümüze gelmesini ve teslim edeceğimi söyledim. Müdürlüğümüze gelerek cüzdanını teslim aldı. Cüzdanda herhangi bir kimlik ya da telefon numarası yoktu. Miktarını söylemeyeyim ama içerisinde bir miktar para vardı. Hediye için de Alim Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Sergilediği davranışla örnek olan personel Nejdet Demir, kendisine verilen ödülü SMA hastası Kütahyalı Ecrin bebeğe bağışlayacağını söyleyerek bir kez daha gönülleri fethetti.