Kırıkkale’de jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta narkotik köpeği "Tepe" ile yapılan aramalarda, bir şahsın üzerinden 90 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kırıkkale’de jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta narkotik köpeği "Tepe" ile yapılan aramalarda, bir şahsın üzerinden 90 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, sorumluluk bölgelerinde uyuşturucu satıcısı ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Yahşihan ilçesindeki trafik kontrol noktasında araçları tek tek durduran jandarma, narkotik denetimi yaptı.

Narkotik köpeği "Tepe" ile yapılan aramada, yolculardan R.Ü.’nün üzerinde 90 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan R.Ü., hakkında adli işlem başlatıldı.