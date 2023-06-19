Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramalarda çantasında 45.25 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada otobüsün bagaj kısmındaki çantanın içerisinde 45.25 gram metamfetamin ele geçirildi. Çantanın sahibi olan yolculardan T.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.B., uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.