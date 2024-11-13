Sivas’ın Gürün ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcunun valizinde 10 kilo 200 gram uyuşturucu madde çıktı. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Jandarma ekipleri tarafından, Yazyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı önü, D-300 karayolu üzerinde yürütülen yol kontrol ve arama faaliyetinde bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan detaylı arama sonucunda, bagaj kısmında H.K. isimli yolcuya ait valizde 10 kilo 200 gram skunk olarak bilinen uyuşturucu madde tespit edildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, H.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.