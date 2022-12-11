Adıyaman’da durdurulan bir yolcu otobüsünde uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman’da durdurulan bir yolcu otobüsünde uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Bingöl istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan bir yolcu otobüsü, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun köyü yakınlarında jandarma ekiplerince durduruldu. Jandarma ekiplerince aranan otobüste yolcu olarak bulunan Mahir Taşkan’ın üzerinden 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınırken, şahıs ise gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü. Burada işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.