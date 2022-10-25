Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Gölcük ilçesi D-130 İzmit istikameti Şehitler Mahallesi İskele yolu Işıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde olan Ali Şengür idaresindeki 41 ALB 269 plakalı motosiklet ile A.Ç. yönetimindeki 41 BU 902 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Ali Şengür’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde motosiklet ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

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