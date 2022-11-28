Antalya’da yolcu otobüsünde yapılan aramalarda çok sayıda içi tütün ile doldurulmuş makaron yakalandı.

Antalya’da yolcu otobüsünde yapılan aramalarda çok sayıda içi tütün ile doldurulmuş makaron yakalandı.

Olay, Gazipaşa ilçesinde Güney İlçe Jandarma Komutanlığı yol kontrol noktasında meydana geldi. Tütün ve çay arama köpeği Zarif, gerçekleşen denetimlerde bir yolcu otobüsünün bagaj kısmına tepki verdi. Yapılan aramalarda 1 kutu makaron, 10 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.