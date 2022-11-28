Antalya’da yolcu otobüsünde yapılan aramalarda çok sayıda içi tütün ile doldurulmuş makaron yakalandı.

Antalya’da yolcu otobüsünde yapılan aramalarda çok sayıda içi tütün ile doldurulmuş makaron yakalandı.

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Olay, Gazipaşa ilçesinde Güney İlçe Jandarma Komutanlığı yol kontrol noktasında meydana geldi. Tütün ve çay arama köpeği Zarif, gerçekleşen denetimlerde bir yolcu otobüsünün bagaj kısmına tepki verdi. Yapılan aramalarda 1 kutu makaron, 10 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.