Bolu’da yolcu otobüsüne yapılan operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu’da yolcu otobüsüne yapılan operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otobüsünü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Otobüsteki yolcular ve eşyalarında yapılan aramalarda Serkan Ö. isimli yolcunun üzerinde ve çantasında 65 gram metamfetamin, 11.5 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Serkan Ö. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan dava açılan sanığın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Savunması için söz hakkı verilen sanık, "Uzun zamandır uyuşturucu kullanıyorum. Otobüste yakalandığım uyuşturucuları da satmak için değil kullanmak için almıştım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanığın savunmasının ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, Serkan Ö.’ye 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezası verdi.