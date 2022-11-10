Antalya’nın Alanya ilçesinde yolcu otobüsünde çay ve tütün tespit köpeği Zarif ile birlikte yapılan aramada otobüsün bagaj kısmında 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yolcu otobüsünde çay ve tütün tespit köpeği Zarif ile birlikte yapılan aramada otobüsün bagaj kısmında 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde çay ve tütün tespit köpeği Zarif ile birlikte yapılan aramada otobüsün bagaj kısmında 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Olay ile ilgili yasal işlemlere başlanıldığı bildirildi.