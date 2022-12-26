Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol uygulamasında durdurularak aranan bir yolcu otobüsünde kaçak alkol ele geçirildi.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol uygulamasında durdurularak aranan bir yolcu otobüsünde kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Malatya- Nurhak yol ayrımında yol kontrolü yapan Gölbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir yolcu otobüsünü durdurarak aradı. Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramalarda E.K’ya ait koli içerisinde 40 adet 70cl, 6 adet 50cl, 5 adet 35cl olmak üzere toplam 51 adet bandrolsüz kaçak alkol (viski) ele geçirildi. Kaçak alkoller muhafaza altına alınırken E.K., isimli şahıs ise gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.