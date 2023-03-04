Açıklamada, olayla ilgili olarak, ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındığı, yakalanan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılana açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Silvan İlçe Jandarma Komutanlığınca, yapılan titiz çalışmalar neticesinde, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüste, ülkemize kaçak yollarla getirildiği tespit edilen, 547 karton sigara, 1550 adet puro, 48 adet elektronik sigara, 33 litre içki, 27 adet akıllı cep telefonu ve 18 adet akıllı kol saati ele geçirilmiştir” denildi.

Diyarbakır’da jandarma ekipleri tarafından çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Malzemeler muhafaza altına alınırken, yakalanan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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