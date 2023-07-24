Eskişehir’de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 22 kişi yaralandı.

Kaza, bugün sabah 05.00 sularında Eskişehir-Ankara karayolunun 9’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikametine giden Adem U. (54) idaresindeki 19 KK 919 plakalı yolcu otobüsü, kendisiyle aynı yönde giden Ahmet A. (49) idaresindeki 42 GB 619 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön kısmında büyük maddi hasar meydana geldi. Otobüste yolcu olarak bulunan 22 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 22 kişi kentteki hastanelere sevk edildi.