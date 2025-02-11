Afyonkarahisar’da yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Kusura köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.T. idaresindeki 61 AU 874 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Otobüs, V.Ü.’nün kullandığı 20 D 2600 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü ile araçta yolcu olarak bulunan S.T., (22) S.Ö. (21), F.A. (25), N.H.Ö. (57) ve F.Ç. (21) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.