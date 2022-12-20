Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangını yolucular yara almadan atlatırken, otobüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali M.’nin kontrolündeki Antalya’dan Bodrum’a seyreden 35 PK 072 plakalı yolcu otobüsünde, Milas’ın Boğayokuşu mevkiinde yangın çıktı. Sürücü durumu zamanında fark edip aracı durdurmasının ardından otobüste bulunan 4 yolcu ve görevli personeller aracı terk etti. Kısa sürede büyüyen ve otobüsü saran yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri müdahale bulundu.

Muğla’nın Milas ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü çıkan yangında küle dönerken, yolcular son anda araçtan inerek olayı yara almadan atlattı.

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