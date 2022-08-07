Sabaha karşı tedavileri tamamlanan yaralılar firma tarafından temin edilen yeni otobüsle yola çıkarak yolculuklarına devam etti.

Sürücüsünün manevrası sonucu yolun sağ tarafında bulunan saclara çarparak durabilen otobüste bulunan 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’a yolcu taşıdığı öğrenilen ve içerisinde 32 yolcusuyla ilerleyen 61 S 2261 plakalı yolcu otobüsü Trabzon-Gümüşhane karayolunun İkisu köyü mevkiinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Gümüşhane’de seyir halindeki yolcu otobüsü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı. Kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

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