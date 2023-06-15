İzmir-İstanbul devlet karayolu üzerinde Manisa’nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsünün önünde seyir halinde bulunan kamyona arkadan çarpması sonucu 1’i ağır 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza bu sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul’dan İzmir istikametine gitmekte olan Metro Turizme ait yolcu otobüsü, Akhisar’ın Gökçeahmet Mahallesi rampasından aşağı inerken direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu aynı yöne seyir halinde bulunan kamyona arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, emniyet ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelerde tedavi altına alındı. 14 yaralı yolcudan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve bölge trafik ekiplerinin olay yerine müdahalesinin ardından trafik çift yönlü trafiğe açıldı. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi.