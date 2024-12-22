Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yaşanan otobüs kazasında yaralanan 18 kişinin hastanedeki tedavileri devam ederken, karayolu jandarmanın yoğun çalışmaları sonrası trafiğe açıldı.

Kaza, Dinar ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoğun yağmur yağışı ve sisin etkili olduğu bölgede H.S., idaresindeki 20 EC 369 plakalı Mercedes tır, karşı yönden gelen İ.K., yönetimindeki 60 BB 460 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada otobüs şoförü ile birlikte toplamda 18 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından bölgede yoğun bir çalışma başlatan jandarma ekipleri ise yolu yaklaşık bir saatlik uğraş sonrası tekrar ulaşıma açtı.