Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Caddesi’nde İsmail Ö. yönetimindeki 06 CPH 741 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kemal H. idaresindeki 33 YA 666 yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İsmail Ö. hayatını kaybederken, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüs sürücü ise, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.