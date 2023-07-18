Bolu’da narkotik ekiplerince yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında 650 gram gelen sentetik kannabinoid (bonzai) bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı. Uygulama noktasına gelen bir yolcu otobüsünde polis ekipleri tarafından şüpheli hareketler sergilediği fark edilen bir kişinin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramada şüphelinin eşyalarında ve üzerinde toplam ağırlığı 650 gram gelen sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.